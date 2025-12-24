США з’ясовують межі можливих поступок Росії у війні проти України

Вашингтон наразі зосереджений на визначенні того, на які саме компроміси готова піти Російська Федерація для завершення військових дій. Про це заявив Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, інформує Завтра.UA. За його словами, американська сторона намагається чітко зрозуміти межі готовності Москви до реальних кроків у напрямку врегулювання конфлікту.

М’яч на боці Москви

Дипломат підкреслив, що позиція України щодо завершення війни є добре відомою та зрозумілою для Сполучених Штатів. Уітакер зазначив, що зараз подальший розвиток подій залежить від позиції Кремля. Таким чином він дав зрозуміти, що саме Росія має продемонструвати реальну готовність до діалогу, оскільки українська формула миру вже неодноразово озвучувалася міжнародній спільноті.

Чотири ключові документи для мирного процесу

Представник США при НАТО уточнив, що в межах підготовки до потенційних переговорів ведеться робота над чотирма основними документами:

Мирний план із 20 пунктів, де зафіксовані позиції сторін щодо припинення бойових дій. Багатосторонні гарантії безпеки для запобігання новій агресії. Окремі двосторонні гарантії від Сполучених Штатів. Детальний план економічного відновлення України після досягнення миру.

Принципова позиція України

Незважаючи на аналіз готовності Москви до поступок, офіційний Київ залишається непохитним у своїх вимогах. Українська влада наголошує, що переговори можуть відбутися лише за умови повного виведення окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів та забезпечення відповідальності агресора за скоєні злочини. США, зі свого боку, продовжують підтримувати Україну в оборонній та економічній сферах, залишаючись ключовим партнером у протидії російському вторгненню.

