США готують юридичну пастку, яка назавжди закриє небо для Росії

США та європейські союзники розробляють комплексну стратегію безпеки для України, яка має стати стримуючим фактором для майбутньої російської агресії після завершення активних бойових дій. Як повідомляє Bloomberg, план передбачає поєднання потужної внутрішньої оборони, західного моніторингу та присутності європейських військ, інформує Завтра.UA.

Перша лінія: 800-тисячна армія та постійна підтримка

Основою майбутнього миру має стати сама Україна. Згідно з планом, 800-тисячна українська армія виступатиме першою лінією стримування. Союзники зобов’язуються забезпечити її належне оснащення та навчання через довгострокові програми постачання зброї.

У разі відновлення бойових дій саме українські військові першими стануть на захист, тоді як партнери миттєво задіють дипломатичні важелі. Якщо ж політичне врегулювання не дасть результатів, союзники обіцяють надати пряму військову підтримку з використанням американських ресурсів протягом лічених днів.

Роль США: розвідка та запобігання «чужим прапорам»

Вашингтон візьме на себе роль «технологічного ока». США забезпечать безперервний моніторинг та надання розвідувальних даних у реальному часі. Це необхідно для відстеження будь-яких рухів ворога вздовж ліній зіткнення та кордонів, а також для оперативного викриття потенційних російських операцій під «чужим прапором», які Кремль може використати як привід для нового нападу.

Європейський контингент: стримування без участі в боях

Важливим елементом плану є розміщення багатонаціональних європейських сил безпосередньо в Україні. За даними джерел, ці війська будуть дислоковані подалі від лінії фронту. Їхня присутність має стати «заходом зміцнення довіри» та символом того, що Європа готова захищати стабільність у регіоні. Хоча формат місії ще обговорюється, група європейських лідерів уже підтвердила готовність до такого кроку.

Юридична вага: аналог Статті 5 НАТО

Президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб ці гарантії не залишилися лише на папері. Ключовими вимогами Києва є:

Юридична обов’язковість: Гарантії мають бути проголосовані в Конгресі США.

Гарантії мають бути проголосовані в Конгресі США. Принцип НАТО: Формулювання мають бути максимально наближені до Статті 5 Вашингтонського договору про взаємну оборону.

Формулювання мають бути максимально наближені до Статті 5 Вашингтонського договору про взаємну оборону. Чіткий алгоритм: Україна повинна знати покроковий план реакції партнерів на перші ж ознаки агресії.

У п’ятницю українська переговорна група вирушає до США для чергового раунду консультацій з американськими посадовцями.

Дипломатичний фон: Маямі, Трамп та позиція Кремля

Паралельно з підготовкою гарантій активізуються неформальні канали зв’язку. Очікується, що цими вихідними в Маямі спецпосланник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Попри певний оптимізм російського МЗС щодо «близькості вирішення кризи», Володимир Путін продовжує висувати жорсткі вимоги щодо територіальних поступок і демілітаризації України. Володимир Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що Україна не готова виводити війська з Донбасу.

Фінансовий фундамент: кредит під заставу активів РФ

Поки обговорюються майбутні гарантії, у Брюсселі вирішується питання поточної виживаності. Лідери ЄС намагаються розблокувати великий кредит для України, забезпечений замороженими активами РФ. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність приймати рішення навіть без згоди Бельгії, де зберігається більшість активів, наголосивши, що «час спливає».

Нагадаймо, раніше стало відомо про 901 млрд доларів і Україна в списку: що приховує новий оборонний бюджет США.