Святкова зачистка: Рада готує тотальне переписування українського календаря

Україна готується до масштабного впорядкування святкових, пам’ятних і скорботних дат. Метою реформи є створення єдиної календарної мапи держави, яка б відповідала українській ідеології. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, інформує Завтра.UA.

Ідеологічна основа реформи

Руслан Стефанчук підкреслив, що формування календаря є питанням національної ідеології. Він нагадав, що країна вже зробила важливі кроки в цьому напрямі, зокрема перенісши святкування Різдва на 25 грудня. Спікер наголосив, що будь-які календарні дати — це не просто дні в календарі, а показник того, з ким ідентифікує себе держава.

Причини змін: ліквідація хаосу в датах

За словами голови парламенту, нинішня система встановлення свят є розрізненою: одні дати запроваджувалися указами президента, інші — постановами парламенту чи рішеннями уряду. Це призвело до того, що багато професійних свят перетинаються між собою або збігаються зі скорботними днями. Як приклад ідеологічних змін він навчив перенесення вшанування пам’яті жертв Другої світової війни на 8 травня разом із Європою.

Вплив на кількість вихідних днів

Водночас голова Верховної Ради запевнив, що реформа не має на меті скоротити кількість вихідних чи обмежити відпочинок громадян. Йдеться про системну роботу, щоб уникнути нелогічних збігів. Основне завдання — не зменшити кількість свят, а створити впорядковану єдину календарну мапу.

Етапи впровадження та розробка законопроєкту

Для розробки відповідного законопроєкту вже створили спеціальну робочу групу. Наступним етапом стане масштабна нарада, запланована на 26 грудня. У ній візьмуть участь представники Офісу президента, уряду, НАН України, Інституту національної пам’яті та громадські активісти. Результатом цієї співпраці має стати закон, який чітко розмежує державні свята, пам’ятні дні та дні скорботи на національному рівні.

