Україна ризикує втратити своїх громадян назавжди

Згідно з останнім інфляційним звітом Національного банку України, масове повернення громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, розпочнеться не раніше ніж через два роки. За оцінками регулятора, цей процес буде дуже повільним — країна зможе залучати назад лише близько 100 тисяч осіб щорічно, інформує Завтра.UA.

Прогнози чисельності населення на найближчі роки

До 2027 року в Україні зберігатиметься тенденція чистого відпливу населення. Нацбанк очікує, що у 2025 році кількість тих, хто виїжджає, перевищить кількість тих, хто повертається, на 200 тисяч осіб. Аналогічний показник прогнозується і на 2026 рік.

Зміна тренду очікується лише у 2027 році, коли прогнозується чисте повернення близько 100 тисяч громадян. Варто зазначити, що ця цифра у п’ять разів менша за попередні оцінки регулятора, які передбачали повернення пів мільйона українців.

Чинники що стримують міграцію назад

Швидкість повернення громадян безпосередньо залежатиме від безпекової ситуації та темпів відновлення економіки. Експерти наголошують, що навіть у разі припинення активних бойових дій високі ризики — обстріли прифронтових територій та загроза терактів — залишатимуться вагомим стримуючим фактором.

Крім того, на рішення українців впливає політика країн Європейського Союзу. Програми тимчасового захисту, доступ до ринків праці та європейської освіти сприяють інтеграції громадян за кордоном. Через стабільніші умови життя та повільне відновлення інфраструктури вдома значна частина українців може обрати тривале або постійне проживання в країнах ЄС.

Вплив на економіку та необхідні кроки держави

Тривала відсутність громадян матиме відчутні наслідки для української економіки. Регулятор попереджає про дефіцит робочої сили, що зростає, посилення навантаження на пенсійну систему та загальне уповільнення процесів відбудови.

Поточна ситуація вимагає від влади створення дієвих механізмів мотивації для повернення людей. Ключовими завданнями залишаються гарантування безпеки, вирішення житлових питань, створення нових робочих місць та розвиток доступної соціальної інфраструктури.

