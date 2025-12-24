Затишшя перед політичною катастрофою: Мелоні попередила про неминучу кризу

Напередодні Різдва прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні звернулася до працівників свого офісу в палаці Чігі. Вона підбила підсумки року, що минає, та окреслила перспективи на майбутнє, наголосивши на необхідності мобілізації всіх ресурсів команди. Про це пише ANSA, інформує Завтра.UA.

Заклик до відпочинку та відновлення сил

Під час виступу Мелоні назвала свій колектив єдиною родиною, яка протягом усього року спільно долала труднощі. Вона підкреслила, що 2025 рік був об’єктивно важким для державного апарату, проте наступний 2026 рік, за її прогнозами, стане ще більшим випробуванням.

Глава уряду закликала соратників максимально ефективно використати святкові вихідні для відпочинку. За її словами, це необхідно для того, щоб повернутися до роботи з новими силами, оскільки попереду на країну чекають виклики, які вимагатимуть максимальної концентрації та зусиль від кожного члена команди.

Завдання перед надзвичайною нацією

Мелоні акцентувала увагу на тому, що перед урядом стоять важливі завдання, спрямовані на задоволення потреб італійців. Вона висловила переконання, що лише згуртована робота та взаємна підтримка всередині офісу дозволять успішно відповідати на запити суспільства. Прем’єрка вкотре нагадала про відповідальність перед країною, яку вона назвала надзвичайною нацією.

Політична напруга та зовнішньополітичні пріоритети

Нинішній період в італійській політиці характеризується посиленням внутрішніх суперечностей. Протягом 2025 року спостерігалися розбіжності не лише з опозицією, а й усередині самої правлячої коаліції. Зокрема, йдеться про дискусії між партією Мелоні та її партнерами з Ліги та частини політиків Вперед, Італія.

Одним із найбільш гострих питань залишається подальша підтримка України. Якщо раніше Мелоні активно просувала ідею зміцнення обороноздатності Києва та постачання систем ППО, то наприкінці 2025 року в коаліції почали з’являтися ознаки розламу. Напруження навколо питання продовження допомоги у 2026 році лише зростає, що додає складності політичній ситуації, в якій доведеться працювати уряду в новому році.

