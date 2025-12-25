3,6 мільйона в іржу: посадовці КМДА «поховали» гроші громади під виглядом парковки

Подільська окружна прокуратура міста Києва офіційно повідомила про підозру колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Експосадовцю інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків для міського бюджету, інформує Завтра.UA. Йдеться про ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Мільйони за металобрухт: як купували непотрібне обладнання

Слідство встановило, що ще у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури придбав сучасну роторну парковку, розраховану на 10 автомобілів. На цю закупівлю з бюджету столиці витратили понад 3,6 млн гривень. Проте згодом з’ясувалося, що реальної потреби у такому обладнанні жоден з підрозділів КМДА не мав.

Міські посадовці протягом тривалого часу так і не змогли визначити місце для встановлення конструкції. У результаті дороговартісна парковка залишилася лежати на складі в розібраному стані.

Бездіяльність та списання замість експлуатації

Через неналежне зберігання та повну відсутність використання металеві конструкції з часом заіржавіли та стали непридатними для монтажу. Згідно з технічними характеристиками, при правильній експлуатації така парковка мала б служити місту щонайменше 15 років. Замість цього через бездіяльність посадовців її просто списали як непридатну.

Збитки територіальній громаді оцінюються у повному обсязі витрачених коштів — понад 3,6 млн гривень.

Хід розслідування та відповідальність

Наразі досудове розслідування триває. Його проводять слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці продовжують збирати докази, щоб притягнути винних до відповідальності за нераціональне використання коштів киян.

