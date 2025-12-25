Чорне Різдво в Темрюку та Оренбурзі: спецпризначенці СБУ перекрили нафтогазовий кран росії

Спецпризначенці СБУ за допомогою далекобійних дронів провели успішну операцію, поціливши у два стратегічні об’єкти російського нафтогазового комплексу, інформує Завтра.UA. Удари по порту на Краснодарщині та важливому підприємству в Оренбурзі стали черговим етапом системного знищення економічного потенціалу агресора в період різдвяних свят.

Пожежа в порту Темрюк

Першою ціллю став морський торговельний порт Темрюк, розташований у Краснодарському краї. У результаті влучання дронів загорілися два резервуари з нафтопродуктами. Вогонь охопив площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації масштабного загоряння російська сторона залучила 70 рятувальників та 18 одиниць спеціальної техніки.

Удар по найбільшому газохімічному комплексу

Наступним об’єктом атаки став Оренбурзький газопереробний завод — найпотужніше підприємство такого типу у світі. Завод здатний переробляти до 37,5 млрд кубометрів газу щороку. Безпілотники уразили установку 3У-70, яка відповідає за очищення сирого газу від діоксиду вуглецю та сірководню.

Через приліт сталося займання газу безпосередньо в трубопроводі естакади. У зв’язку з пошкодженнями технологічний процес на гігантському підприємстві був повністю зупинений. Супутниковий сервіс FIRMS підтвердив наявність осередків вогню на території заводу в реальному часі.

Стратегічна мета спецоперацій

За словами джерела в Службі безпеки України, такі удари є частиною системної роботи з дестабілізації економіки країни-агресора. Кожна подібна атака не лише б’є по російському бюджету та скорочує валютні надходження, а й суттєво ускладнює логістичні ланцюжки постачання пального для російської армії. СБУ планує продовжувати тиск на нафтогазовий сектор рф, що є основним джерелом фінансування війни.

