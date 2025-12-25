Харків під прицілом: через обстріл ТЕЦ місто замерзає в 12-градусний мороз

У Харкові ввечері в середу, 24 грудня, пролунала серія вибухів. Російські війська здійснили чергову атаку на місто, цілячись у критичну інфраструктуру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов підтвердили, що під ударом опинилися об’єкти, які забезпечують жителів теплом, гарячою та холодною водою, інформує Завтра.UA

Наслідки ударів та ситуація з постраждалими

За даними Олега Синєгубова, внаслідок удару по Шевченківському району постраждала одна людина. Мер Ігор Терехов уточнив, що ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах стали саме об’єкти енергетики та водопостачання. У Шевченківському районі на місці влучання спалахнула пожежа, яку оперативно почали ліквідовувати рятувальники. За словами міського голови, ворог протягом усього дня цілеспрямовано б’є по системах життєзабезпечення міста.

Відключення опалення та води на Холодній Горі

Через пошкодження інфраструктури в низці будинків на Холодній Горі повністю зникло опалення та гаряча вода. Комунальні служби повідомляють, що відновлення послуг триватиме щонайменше до п’ятниці. Жителі інших районів міста також масово повідомляють про зникнення гарячого водопостачання. Ситуація є критичною через погодні умови: зараз у Харкові тримається 12-градусний мороз, тому температура в квартирах без обігріву стрімко падає.

Нічна атака безпілотників та керованих авіабомб

Ніч проти 25 грудня пройшла під звуки сирен. У Харкові та області була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників та керованих авіабомб. Енергетики та ремонтні бригади продовжують працювати в посиленому режимі, щоб стабілізувати систему та якнайшвидше повернути тепло в оселі харків’ян, попри постійну загрозу нових обстрілів.

Нагадаймо, раніше розкрито схему обкрадання харків’ян на світлі та теплі.