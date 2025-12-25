Кремль у пастці: чому Путіну доведеться «проковтнути» американський мирний план

Росії доведеться переглянути та пом’якшити свої ультимативні вимоги, оскільки вони є несумісними з актуальним американським мирним планом щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Завтра.UA.

Позиція США та ситуація на фронті

Аналітики згадали нещодавню заяву посла США в НАТО Метта Вітакера. Він наголосив, що після представлення низки документів, напрацьованих під час переговорів США, України та Європи, м’яч тепер перебуває на боці Росії. Вітакер зазначив, що хоча російські війська зазнають величезних втрат заради незначних територіальних здобутків, це поки що не змусило Кремль шукати реальні шляхи до припинення вогню.

Невідповідність вимог Кремля новим мирним пропозиціям

За даними ISW, Кремль продовжує демонструвати відсутність інтересу до врегулювання, що базується на компромісах. Вимоги Володимира Путіна, озвучені у червні 2024 року, фактично дублюють його цілі початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Вони включають повне виведення українських військ з чотирьох областей. А також відмову України від НАТО, демілітаризацію та фактичну зміну уряду в Києві на проросійський маріонетковий режим.

Поточні пропозиції, зокрема план із 20 пунктів, передбачають заморожування лінії фронту. Проте постійні посилання російських посадовців на старі вимоги та нібито «досягнуті на Алясці домовленості», яких офіційно не існує, свідчать про неприйняття Москвою варіантів, що не відповідають їхнім максималістським цілям.

Критика з боку російської влади

Хоча офіційної відповіді на останню пропозицію США ще немає, представники Держдуми РФ вже висловили невдоволення. Зокрема, критикується відсутність у плані пункту про заборону вступу України до НАТО та пропозиції щодо спільного управління ЗАЕС.

Джерела, близькі до Кремля, повідомляють, що Росія вимагатиме суттєвих змін до 20-пунктного плану. Серед претензій — відсутність гарантій нейтрального статусу України навіть при вступі до ЄС, відсутність домовленостей щодо статусу російської мови, заморожених активів та скасування санкцій.

Перспективи мирної угоди

Експерти ISW констатують, що непохитна позиція Росії та небажання відмовлятися від початкових воєнних цілей роблять перспективи швидкого підписання цієї мирної угоди низькими. Для реального прогресу Кремлю доведеться піти на компроміси щодо вимог, на яких він наполягав протягом останніх років.

Раніше стало відомо, що США готують примусове завершення війни в Україні.