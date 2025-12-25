США готують примусове завершення війни в Україні

Американська сторона прогнозує припинення воєнних дій в Україні вже впродовж наступних трьох місяців. Про таку можливість заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, підкресливши в ефірі телеканалу Fox News, що наразі існують усі передумови для завершення конфлікту інформує Завтра.UA.

Вичерпання ресурсів та взаємні втрати

Під час виступу Вітакер зазначив, що на сьогодні обидві сторони зазнають критичних втрат, які роблять подальше протистояння безперспективним. Хоча Україна стикається з серйозними проблемами через російські атаки на енергетичну систему, російська сторона також отримує значну шкоду від ударів Збройних Сил України. За словами посла, такий рівень руйнувань свідчить про те, що війна має бути зупинена.

Позиція адміністрації Дональда Трампа

Метью Вітакер підкреслив, що обраний президент США Дональд Трамп вважає продовження конфлікту безглуздим. Посол зауважив, що війна триває вже чотири роки, і на даному етапі жодна зі сторін не отримує вагомих стратегічних переваг. Головна мета майбутньої адміністрації полягає у припиненні смертей та руйнувань, які не мають раціонального підґрунтя.

Робота над мирним планом та тиск на сторони

Наразі американські перемовники вже працюють над механізмами досягнення миру. Як зазначив Вітакер, адміністрація Трампа планує здійснювати тиск на обидві сторони конфлікту для реалізації поставлених цілей. Напередодні посол також повідомляв, що представники США намагаються з’ясувати граничні умови, на які може погодитися Росія, одночасно готуючи пакет необхідних документів разом з українською стороною.