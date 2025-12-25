Макрон анонсував нові кроки щодо гарантій безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про активізацію зусиль міжнародної спільноти для формування надійних безпекових механізмів для України. За його словами, ця робота є ключовою частиною стратегії досягнення стабільного миру в регіоні, інформує Завтра.UA.

Зустріч з генсеком НАТО та робота коаліції

Під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте французький лідер обговорив поточну ситуацію в Україні та діяльність так званої коаліції рішучих. Макрон підкреслив, що вже з січня наступного року в Парижі розпочнеться новий етап роботи, спрямований на надання Києву конкретних гарантій. Він наголосив, що підтримка України залишатиметься непохитною як сьогодні, так і в майбутньому.

Параметри безпекової моделі після війни

Напрацювання коаліції передбачають масштабну підтримку українського оборонного сектору після завершення бойових дій. Основна увага приділяється збереженню чисельності української армії на рівні до 800 тисяч осіб, що дозволить самостійно захищати територію держави. План також включає створення Багатонаціональних сил України для модернізації Збройних сил, захисту повітряного простору та гарантування безпеки в морі.

Механізми контролю та позиція США

Окремим пунктом стратегії є створення системи моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів. Цей механізм має забезпечити фіксацію будь-яких порушень та оперативне реагування на них. Важливість такого підходу підтвердив і Дональд Трамп, заявивши, що готовність США надати гарантії безпеки є вирішальним фактором для реалізації будь-якої майбутньої мирної угоди.

