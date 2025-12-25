Паспортний конвеєр: як росіяни обходять санкції через схеми у Румунії

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сотні громадян Росії шахрайським шляхом здобули громадянство Румунії. Це дозволяє їм уникати міжнародних санкцій та вільно пересуватися чи жити в Європейському Союзі. Про масштабну мережу махінацій повідомляє французьке видання Le Monde, інформує Завтра.UA.

Аномальне зростання населення у прикордонних селах

Поки більшість румунських сіл потерпають від скорочення населення, невеликий муніципалітет Варфу Кимпулуй на півночі країни продемонстрував дивне зростання. Протягом десятиліття кількість мешканців там офіційно подвоїлася: з 3420 осіб у 2011 році до понад 7000 у 2021 році.

На місцевих виборах у червні 2024 року в списки було внесено майже 10 000 виборців, проте на деяких дільницях явка склала лише 2%. Така розбіжність викликала підозри у центральної влади, що призвело до проведення масштабних перевірок.

Викриття схеми з фіктивними адресами

У листопаді 2024 року правоохоронці провели десятки рейдів, які підтвердили факт масового шахрайства. З’ясувалося, що майже 10 000 громадян Молдови, України та Росії отримали румунські документи через реєстрацію за фіктивними адресами у Варфу Кимпулуй. Часто це відбувалося без відома справжніх власників нерухомості.

За даними слідства, фальшиві документи виготовлялися роками в обмін на хабарі. До схеми були залучені посадовці двох відділів РАЦС, які діяли у співпраці з місцевими жителями. Загалом, за оцінками влади, понад 18 700 вихідців з країн колишнього СРСР мають у Румунії фіктивну реєстрацію, а частина з них уже встигла оформити паспорти ЄС.

Привласнення осіб загиблих українських військових

Журналістські розслідування та судові джерела вказують на ще більш кричущі факти. У деяких випадках громадяни Росії привласнювали особисті дані українських військовослужбовців, які загинули на фронті, щоб на основі цих документів претендувати на європейське громадянство.

Законодавчі прогалини та реклама в соцмережах

Основою для махінацій стала процедура відновлення громадянства, що діє з 1991 року. Вона передбачена для тих, хто може довести, що їхні предки проживали на територіях колишнього Королівства Румунія між 1918 та 1940 роками (сучасна Молдова та частини Одеської і Чернівецької областей України).

Злочинні угруповання навчилися використовувати адміністративні прогалини для підробки архівних довідок. Такі послуги активно рекламуються у соцмережах для російськомовної аудиторії під виглядом швидкого отримання громадянства ЄС. Генеральна прокуратура Румунії вже повідомила про викриття однієї з таких груп, створеної у 2022 році, до якої входили громадяни України, місцеві адвокати та корумповані чиновники.

