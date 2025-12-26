Будинки для фронту — гроші в кишеню: корупція на $1,3 млн у Міноборони

Правоохоронці НАБУ завершили досудове розслідування у справі масштабної корупційної схеми в Міністерстві оборони України. Йдеться про колишнього керівника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від столичного забудовника, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, посадовець пообіцяв забезпечити перемогу конкретній компанії в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців у Святошинському районі Києва.

Посередники з Міноборони та ЗСУ і «тіньові домовленості»

Щоб уникнути прямого контакту із забудовником, підозрюваний залучив двох пособників — посадовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Саме через них і мала реалізовуватися корупційна схема.

Свої «послуги» експосадовець оцінив у $1,3 млн, фактично перетворивши державний конкурс на інструмент особистого збагачення.

Банківські комірки та поетапні хабарі

Передачу коштів планували здійснювати трьома траншами через банківські комірки:

$100 тис. — до початку конкурсу;

— до початку конкурсу; $400 тис. — за підписання договору на будівництво;

— за підписання договору на будівництво; $800 тис. — після завершення першої черги будівництва.

Після старту конкурсу забудовник попросив зменшити суму хабара до $1 млн, і посадовець погодився на ці умови.

Викриття «на гарячому» і зібрані докази

У червні цього року, після передачі першого траншу у розмірі $100 тис., правоохоронці викрили пособників на гарячому. Попри складну та завуальовану схему дій, детективам НАБУ вдалося зібрати достатньо доказів участі ключового фігуранта у злочині.

У серпні експосадовцю офіційно повідомили про підозру.

Суд і запобіжні заходи

Наразі один із пособників уже перебуває на лаві підсудних. Інший спільник та колишній посадовець Міноборони утримуються під вартою.

Нагадаймо, раніше стало відомо про мільйонні збитки на відновленні житла: у Дніпрі викрито корупційну схему посадовців.