Майнінг на ЗАЕС та «паспорти в зубах»: як Путін планує ділити Україну за спиною Києва

Під час передноворічного засідання Держради 25 грудня російський диктатор Володимир Путін зосередився на обговоренні так званого мирного плану США. Попри офіційну тему зустрічі, присвячену підготовці кадрів, основна увага була прикута до результатів переговорів в Анкориджі та подальших вимог Москви. За інформацією видання Коммерсантъ, Кремль продовжує наполягати на повному контролі над Донецькою та Луганською областями, інформує Завтра.UA.

Вимоги щодо Донбасу та Краматорського вузла

Згідно з даними джерел, Путін у розмовах підтвердив, що Росія вимагає передачі їй усієї території Донбасу, включно з тими районами, які наразі перебувають під контролем України та не були захоплені російськими військами. Зокрема, було заявлено, що статус Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла не є предметом для дискусій — Росія бачить ці території виключно своїми.

Водночас російська сторона нібито допускає можливість часткового обміну іншими територіями, які зараз перебувають під окупацією, проте деталі таких поступок не розголошуються.

Звинувачення США у слабкості

Путін детально переказував зміст консультацій із американською стороною, стверджуючи, що в Анкориджі певні позиції були узгоджені на ходу. Однак пізніше, за словами російського лідера, Вашингтон відійшов від деяких власних пропозицій після консультацій із європейськими партнерами. Путін публічно охарактеризував таку зміну позиції США як прояв слабкості. Москва при цьому заявляє, що залишається на позиціях, які вважала прийнятними під час зустрічі на Алясці.

Майнінг та управління Запорізькою АЕС

Окремим пунктом переговорів стала доля Запорізької АЕС. Путін повідомив, що обговорюється ідея спільного управління станцією, але без участі офіційного Києва — напряму з США. За словами правителя РФ, американська сторона виявляла інтерес до використання потужностей АЕС для майнінгу, а також піднімала питання постачання електроенергії в Україну.

Щодо роботи українського персоналу на станції, Путін зазначив, що фахівці продовжують виконувати свої обов’язки, але вже з російськими паспортами. Таким чином Кремль намагається легітимізувати окупацію стратегічного об’єкта через прямі домовленості з Вашингтоном.

Результати зустрічі в Анкориджі

Варто нагадати, що нещодавня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі не принесла юридично закріплених результатів. Хоча сторони говорили про певний прогрес, жодних домовленостей про припинення вогню чи конкретних кроків до миру оголошено не було. Скасування спільного обіду делегацій після офіційної частини лише підкреслило складність переговорного процесу та наявність глибоких суперечностей.

Раніше стало відомо, що путінська економіка на межі: чому 2026 рік стане початком кінця для Кремля.