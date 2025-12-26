На Дніпропетровщині накрили масштабну корупційну схему в Держпродспоживслужбі

Працівники кримінальної поліції Дніпропетровської області ліквідували злочинну групу, яка налагодила системне отримання хабарів за видачу документів на право керування сільськогосподарською та спеціальною технікою. До складу угруповання входили посадовці, які використовували службове становище для власного збагачення, інформує Завтра.UA.

Посадовці та освітяни у центрі схеми

Організаторами корупційного механізму виявилися троє мешканців регіону: чинний та колишній співробітники Держпродспоживслужби, а також викладач одного з державних вищих навчальних закладів. Спільники пропонували громадянам «спрощену» процедуру отримання посвідчень тракториста-машиніста та реєстрацію техніки.

Замість реального навчання та перевірки знань, фігуранти забезпечували успішне складання іспитів без фактичної присутності кандидатів. Основним фактором отримання документа була не кваліфікація водія, а сплата неправомірної вигоди.

Штучні перешкоди як метод вимагання

Корупційна схема працювала злагоджено: тих, хто відмовлявся платити, чекали штучні бюрократичні перешкоди. Посадовці навмисно не допускали кандидатів до іспитів або створювали умови, за яких скласти їх самостійно було неможливо.

Слідством уже встановлено 59 осіб, які стали заручниками цієї системи та були змушені заплатити за позитивний результат. Правоохоронці задокументували численні епізоди передачі грошей.

Обшуки та затримання фігурантів

У липні 2025 року оперативники затримали організатора та виконавців схеми. Під час обшуків за місцями їхнього проживання та роботи було виявлено неспростовні докази злочинної діяльності.

Правоохоронці вилучили великі суми готівки у різних валютах, чорнові записи з обліком «клієнтів», банківські картки, печатки, бланки документів, а також готові посвідчення та медичні довідки.

Правові наслідки для учасників групи

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене організованою групою.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників корупційної мережі.

Нагадаймо, раніше прокурора Чернігівщини затримали на хабарі.