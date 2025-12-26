Понад 100 днів безперервного наступу: 225-й штурмовий полк звільнив п’ять сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225-го окремого штурмового полку успішно завершили операцію зі звільнення п’яти сіл у Дніпропетровській області. Про це підрозділ повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. Під контроль України повернуто населені пункти Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне, інформує Завтра.UA.

Деталі та тривалість військової операції

Звільнення територій стало результатом роботи бійців 3-го штурмового батальйону за підтримки підрозділів 20-го армійського корпусу. Операція тривала протягом осені цього року і зайняла понад 100 діб. Протягом усього цього часу українські захисники безперервно перебували на позиціях та проводили контрнаступальні дії.

Представники 225-го ОШП наголосили, що цей випадок є унікальним, оскільки підрозділ понад три місяці поспіль не лише утримував позиції, а й стабільно просувався вперед. Усі військовослужбовці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.

Контекст бойових дій у регіоні

Процес деокупації Дніпропетровщини супроводжується низкою інших успішних операцій. Зокрема, 5 грудня було звільнено село Тихе. Також повідомлялося про успіхи бійців 67-ї окремої механізованої бригади, які на Олександрівському напрямку взяли в полон шістьох російських солдатів під час виконання ударно-пошукових завдань.

Попри те, що ситуацію на напрямку станом на середину грудня вдалося відносно стабілізувати, обстановка залишається динамічною. Зокрема, за даними аналітиків DeepState від 19 грудня, ворог мав певні просування в районі населеного пункту Вишневе. Проте українські сили продовжують тримати лінію оборони та реалізовувати завдання з визволення територій.

