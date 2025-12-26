Припинення вогню в обмін на плебісцит: у чому справжній сенс плану Трампа

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустріч у неділю в Мар-а-Лаго, щоб спробувати завершити роботу над американським мирним планом щодо війни в Україні. Про це повідомляє Axios з посиланням на українських та американських чиновників, інформує Завтра.UA.

Чому це важливо

Запланована зустріч свідчить про значний прогрес у переговорах. Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що погодиться на особисту зустріч із Володимиром Зеленським лише тоді, коли вважатиме угоду майже готовою.

За даними Axios, більшість ключових елементів домовленостей між США та Україною вже узгоджені, включно з гарантіями безпеки для України.

Що вже погоджено, а що залишається проблемним

Американські та українські посадовці зазначають, що головним каменем спотикання залишається питання контролю над територіями. Саме воно є одним із найчутливіших пунктів майбутньої угоди.

Водночас аидання повідомляє, що Володимир Путін нібито готовий розглянути тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо належності окупованих територій.

Позиція Зеленського: Україна готова до частини угод

Президент України підтвердив, що Київ щоденно працює над п’ятьма документами в межах мирного плану. За його словами, одна з ключових угод — безпекова угода зі США — перебуває на фінальній стадії.

«Україна готова підписати певні домовленості», — наголосив Зеленський.

Мирний план із 20 пунктів: без Росії та Європи — неможливо

Водночас президент підкреслив, що основний мирний план із 20 пунктів не може бути підписаний без згоди всіх чотирьох сторін: України, США, Європи та Росії.

«Без участі росії та європейців підписувати такий документ не можна», — заявив Зеленський.

Референдум і вибори — частина плану

Президент також підтвердив, що питання референдуму включене до 20-пунктового мирного плану, так само як і питання президентських виборів в Україні.

При цьому Зеленський не уточнив, які саме питання можуть бути винесені на плебісцит у разі досягнення мирної угоди.

