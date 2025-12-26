Від Львова до Одеси: Росія намагається паралізувати українські порти та залізницю

Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку. Вночі у п’ятницю, 26 грудня, війська країни-агресора Росії завдали масованого удару по території України. Як повідомив віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба, ворог атакував портову інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях, а також залізничні об’єкти на Львівщині, інформує Завтра.UA.

Наслідки обстрілів в Одеській області

Внаслідок атаки дронів на порти Одещини пошкоджено судна, що ходили під прапорами Словаччини та Республіки Палау. Руйнувань зазнали елеватори, баржа та складські приміщення цивільних підприємств. У регіоні зафіксовано пожежі та перебої з електропостачанням. Керівник ОВА Олег Кіпер уточнив, що під ударом опинилися Ізмаїльський та Одеський райони. Пошкоджено адміністративні будівлі, техніку та обладнання енергетичних об’єктів.

Ситуація в Миколаєві та на Львівщині

У Миколаївській області зафіксовано влучання в термінал, де пошкоджень зазнало судно під прапором Ліберії. За даними Олексія Кулеби, постраждалих у цьому регіоні немає. Також ворог спрямував удари на залізничну інфраструктуру у Львівській області. Загалом атака супроводжувалася рухом десятків ударних безпілотників, які заходили з акваторії Чорного моря.

Стан справ у місті Одеса

У самому місті Одеса зафіксовано удар по об’єкту інфраструктури. Керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що на місці працюють рятувальники, ліквідовуючи пожежу. Загиблих чи поранених у місті не виявлено. Через пошкодження енергетичної мережі в Одесі виникли проблеми з роботою електротранспорту, замість якого на маршрути вивели додаткові автобуси. Енергетики займаються відновленням світла в житлових будинках.

Постійний тиск на портовий регіон

Російська армія протягом останніх двох тижнів майже безперервно атакує Одеську область. Напередодні, 25 грудня, чергова атака призвела до загибелі однієї людини та поранення ще двох осіб. Окрім руйнувань будівель, обстріли спричиняють екологічні проблеми, зокрема забруднення акваторії моря через пошкодження ємностей з олією.

Раніше стало відомо, про понад 100 днів безперервного наступу: 225-й штурмовий полк звільнив п’ять сіл на Дніпропетровщині.