90% миру і 100% гарантій: що приховують деталі угоди Трампа і Зеленського

Президенти України та США провели спільну пресконференцію після переговорів у Мар-а-Лаго, інформує Завтра.UA. Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго заявили про суттєвий прогрес у підготовці мирного врегулювання війни Росії проти України. За словами Зеленського, ключові елементи майбутньої угоди вже майже узгоджені.

20-пунктний мирний план: домовленість майже досягнута

Володимир Зеленський повідомив, що сторони погодили 20-пунктний мирний план на 90%.

«Гарантії безпеки погоджено на 100%», — наголосив президент України.

За його словами, робота над документами триває, а фінальне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом.

Гарантії безпеки: ключова роль Європи

Дональд Трамп заявив, що основна відповідальність за гарантії безпеки для України ляже на Європу, водночас США також братимуть участь у їх забезпеченні.

«Ми досягли великого прогресу. Ми дуже близькі до завершення цієї війни», — сказав президент США.

Територіальне питання залишається найскладніши

За словами Трампа, на переговорах залишилося одне або два ключові питання, і головне з них — територіальне.

Володимир Зеленський підтвердив, що тема територій обговорювалася, однак позиція України залишається незмінною:

«Ми повинні поважати наш закон і наш народ. Наше ставлення до цього дуже чітке», — підкреслив президент.

Референдум можливий, але лише в межах українського закону

Зеленський не виключив використання референдуму як одного з інструментів реалізації мирного плану, але наголосив: будь-яке рішення має відповідати Конституції України.

Трамп зі свого боку заявив, що гарантії безпеки набудуть чинності лише після ратифікації угоди або її схвалення на референдумі.

Трамп: сторони близькі до врегулювання

Президент США кілька разів підкреслив високий рівень прогресу:

«95% — не скажу точно, але ми просунулися вперед. Ми поговоримо із Зеленським ще завтра», — заявив Трамп.

Він також зазначив, що Росія, за його словами, також хоче завершення війни, але може намагатися захопити ще частину територій у найближчі місяці, тому з угодою «потрібно квапитися».

Тристороння зустріч із Путіним можлива

Дональд Трамп заявив, що не виключає тристоронніх переговорів за участю Зеленського та президента РФ Володимира Путіна «у потрібний час».

«Він сказав мені дуже рішуче, що хоче закінчити війну, і я йому вірю», — сказав Трамп про Путіна.

ЗАЕС і економічні питання Донбасу

Трамп також згадав про Запорізьку АЕС, заявивши, що Путін нібито зацікавлений у відновленні її роботи. Водночас питання створення так званої вільної економічної зони на Донбасі, за словами президента США, ще повністю не вирішене, але сторони «дуже близькі».

«Настав час закінчити цю війну»

Обидва лідери наголосили на необхідності якнайшвидшого завершення бойових дій. Зеленський висловив сподівання, що рішення щодо всіх документів буде ухвалене вже у січні.

«За кілька тижнів ми дізнаємося, чи спрацює мирний план», — заявив президент України.

Трамп, своєю чергою, відзначив мужність українських військових та наголосив:

«Настав час нарешті закінчити цю війну».

Раніше стало відомо про припинення вогню в обмін на плебісцит: у чому справжній сенс плану Трампа.