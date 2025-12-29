Аптека в обхід митниці: на Хмельниччині викрили масштабний тіньовий бізнес на медикаментах

Хмельницька обласна прокуратура розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що викриває багатомільйонні збитки для держави та загрозу здоров’ю громадян. Правоохоронці задокументували діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на контрабанді, ухиленні від сплати податків та легалізації незаконних доходів. Фігурантам інкримінують порушення за чотирма статтями Кримінального кодексу України, включаючи махінації з товарними знаками та відмивання коштів, інформує Завтра.UA.

Тіньовий імпорт та фальсифікація маркування

Зловмисники налагодили канал постачання лікарських засобів іноземного виробництва поза митним контролем. Товари потрапляли в Україну без сплати обов’язкових платежів, що свідчить про глибоко продуману схему обходу державних регуляторів. Для реалізації продукції учасники групи використовували інтернет-майданчики, де продавали медикаменти, незаконно використовуючи маркування всесвітньо відомої торговельної марки. Це дозволяло їм вводити споживачів в оману та отримувати надприбутки, не піклуючись про сертифікацію чи якість препаратів.

Структура злочинної групи та розподіл ролей

Організатором протиправного бізнесу виявився мешканець Хмельницького. Він створив чітку ієрархічну структуру, залучивши шістьох земляків та одного жителя Кіровоградської області. Діяльність групи була професійно розподілена за напрямками: від ведення тіньової бухгалтерії та адміністрування онлайн-ресурсів до налаштування рекламних інтеграцій. Окремі учасники займалися «холодними» дзвінками для пошуку клієнтів, тоді як інші забезпечували логістику — отримували посилки з Індії та Туреччини і пересилали їх до базового офісу в Хмельницькому.

Обшуки та вилучення доказів

У межах розслідування було проведено 17 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхньому робочому офісі. Правоохоронці вилучили 40 видів біологічно активних добавок та понад 360 упаковок лікарських засобів, значна частина яких взагалі не зареєстрована в Україні. Крім медикаментів, доказову базу поповнили транспортні засоби, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують обсяги незаконних фінансових операцій. Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування цієї корупційної мережі.

