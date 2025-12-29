Фронт можуть “розвести”: Зеленський озвучив новий план деескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва розглянути відведення військ з лінії фронту та створення демілітаризованої зони, якщо Росія погодиться на аналогічні дії. Про це глава держави заявив під час телефонної розмови з європейськими лідерами, повідомляє Financial Times, інформує Завтра.UA.

Демілітаризована зона — лише за взаємної згоди

За словами Зеленського, Україна готова піти на такий крок виключно за умови повного та синхронного відведення сил з обох сторін. Йдеться про створення демілітаризованої зони, яка має знизити ризики ескалації та стати елементом потенційної мирної угоди.

Київ вимагає жорстких гарантій безпеки

В обмін на відведення військ Україна наполягає на надійних і чітко прописаних гарантіях безпеки. Вони мають визначати конкретні дії союзників у разі повторного порушення мирних домовленостей з боку Росії.

Фінансування ЗСУ та ППО — ключова умова

Президент також наголосив на необхідності стабільного довгострокового фінансування Збройних сил України. Окремий акцент Зеленський зробив на посиленні протиповітряної оборони, зокрема за рахунок сучасних систем ППО та можливої європейської військової присутності на території України.

Питання територій — лише через референдум

Окремо Зеленський підкреслив, що будь-які рішення щодо можливого статусу тимчасово окупованих територій можуть ухвалюватися виключно після проведення референдуму. Він має відбутися в безпечних умовах та з повним дотриманням прав місцевого населення.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч в маєтку Мар-а-Лаго та заявили про суттєвий прогрес у підготовці мирного врегулювання війни Росії проти України. 90% миру і 100% гарантій: що приховують деталі угоди Трампа і Зеленського.