Хто залишиться без підвищення пенсій у 2026 році

Черговий етап індексації пенсійних виплат заплановано з 1 січня 2026 року. Попри те, що в державному бюджеті передбачено значні кошти на ці потреби, законодавчі норми встановлюють чіткий перелік категорій громадян, чиї виплати залишаться без змін. Про це інформує Завтра.UA.

Категорії пенсіонерів, які не отримають надбавки

За інформацією Міністерства фінансів, у 2026 році на забезпечення виплат для 10,3 мільйона пенсіонерів та проведення весняної індексації виділено 251,3 мільярда гривень. Проте існують дві основні групи отримувачів, яких перерахунок не торкнеться.

До першої групи належать громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років — у 2023, 2024 та 2025 роках. Оскільки при призначенні їхніх виплат уже використовувалися актуальні показники середньої заробітної плати, держава вважає їхній рівень забезпечення достатнім. І таким, що не потребує негайного коригування.

Друга група — це особи, які отримують спеціальні пенсії. Обмеження для них діють за аналогічним принципом: формула нарахування їхніх виплат вже враховує сучасні економічні показники.

Механізм нарахування та очікувані показники

Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає, що індексація буде розраховуватися за стандартною формулою: сума половини показника інфляції за попередній рік та половини темпів зростання середньої заробітної плати.

Точний коефіцієнт, на який помножать виплати, уряд оприлюднить у лютому 2026 року. Для розуміння масштабів варто згадати попередній період: у 2025 році цей показник склав 1,115, що дозволило підвищити пенсії в середньому на 9,5%.

Ризики мінімальних доплат

Фахівці Пенсійного фонду зауважують, що навіть ті категорії, які підпадають під індексацію, можуть не відчути суттєвого покращення свого фінансового стану. Це пов’язано з тим, що в деяких випадках реальний розмір доплати може бути мінімальним або поглинатися іншими встановленими надбавками, через що фактична сума на руки залишиться на попередньому рівні.

