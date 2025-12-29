Мільярдні дірки в бюджеті та девальвація: на що розраховувати українцям після війни

Міністерство економіки оприлюднило результати жовтневого консенсус-прогнозу, у якому провідні експерти переглянули очікування щодо розвитку країни. Попри сподівання на відновлення, оцінки темпів зростання валового внутрішнього продукту стали стриманішими порівняно з квітневими показниками, інформує Завтра.UA. Головним чинником залишається високий рівень невизначеності, який зберігатиметься навіть після припинення бойових дій.

Динаміка ВВП та перегляд показників

Згідно з оновленими даними, прогноз зростання економіки на поточний рік знижено з 2,9% до 2,1%. Наступний рік також обіцяє бути складнішим, ніж очікувалося раніше: оцінку погіршено з 3,9% до 2,4%. При цьому фахівці зазначають великий розрив у можливих сценаріях — від песимістичних 1% до більш оптимістичних 3,3%.

Такі зміни пов’язані з переоцінкою обсягів експорту, на який негативно впливають руйнування виробничих об’єктів та логістичні труднощі. Водночас імпорт товарів значно перевищив очікування. Це стосується як продукції оборонного призначення, так і споживчих товарів, які українці все частіше замовляють через міжнародні поштові сервіси.

Прогноз на післявоєнний період 2027–2028 років

Експертні оцінки на віддалену перспективу базуються на припущенні, що війна завершиться у 2026 році. Проте навіть за умови миру темпи відновлення будуть повільнішими, ніж прогнозувалося навесні. На 2027 рік зростання ВВП очікується на рівні 4,1% (замість 4,6%), а на 2028 рік — 4,2% (замість 5%).

За такої траєкторії розвитку економіка України до кінця 2028 року зможе досягти лише 87,7% від рівня довоєнного 2021 року. Це свідчить про те, що процес повного повернення до колишніх масштабів виробництва та споживання буде тривалим і вимагатиме значних зусиль.

Умови для відновлення та соціальні показники

Основними передумовами для стабілізації економіки після війни експерти називають стабільне енергопостачання, розширення логістичних шляхів та продовження фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Важливу роль відіграватимуть проєкти з розмінування сільськогосподарських угідь та відбудови інфраструктури.

У разі завершення бойових дій у 2026 році прогнозується поступове покращення соціальних показників. Зокрема, очікується, що споживча інфляція сповільниться до 7,8% у 2027 році та до 7% у 2028-му. Рівень безробіття, який залишається гострою проблемою, може знизитися до 10,5% до кінця 2028 року. Дефіцит бюджету також матиме тенденцію до скорочення, що свідчитиме про поступове самостійне оздоровлення державної фінансової системи.

Раніше стало відомо, що Київ отримає $8,2 мільярда в обмін на обіцянки реформ.