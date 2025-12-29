Повістка в кишені: як Резерв+ змінить життя військовозобов’язаних з 1 січня

Масштабне оновлення застосунку Резерв+, яке дозволить військовозобов’язаним оперативно дізнаватися про надсилання повісток через смартфон готує Міністерство оборони України. Користувачі зможуть отримувати сповіщення про надіслані повістки та повідомлення про порушення військового обліку. Завтра.UA розповідає, як працюватиме нова функція та які правила вручення документів діятимуть у 2026 році.

Сповіщення про повістки у Резерв+: як це працюватиме

У застосунку з’явиться можливість бачити інформацію про те, що людині надіслано повістку або повідомлення про адміністративне правопорушення. Цей функціонал розробляється на запит самих користувачів.

За словами керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового, нововведення може запрацювати на початку 2026 року. Користувачі матимуть можливість самостійно вмикати або вимикати такі повідомлення в налаштуваннях.

Важливо розуміти, що сповіщення в застосунку не є юридично значущим врученням повістки. Це лише інформаційний сервіс. Офіційний документ, як і раніше, надсилатиметься у паперовому вигляді поштою або вручатиметься особисто.

Хто зможе вручати повістки з 1 січня

Право на вручення повісток мають не лише представники ТЦК та СП. Згідно з чинними нормами, це можуть робити:

представники військових адміністрацій; співробітники виконавчих органів місцевих рад; керівники підприємств, установ та організацій; представники СБУ та розвідувальних органів (для осіб на їхньому обліку); поліцейські у складі груп оповіщення; керівники ОСББ, представники роботодавців та навчальних закладів під час оповіщення у багатоквартирних будинках або за місцем роботи/навчання.

Де можуть вручати повістки

Законодавство не обмежує місця вручення повісток. Це може відбуватися:

за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним); на роботі чи в закладі освіти; у громадських місцях, будівлях та місцях масового скупчення людей; безпосередньо в приміщенні ТЦК та СП; на блокпостах та пунктах пропуску через кордон.

Під час особистого вручення представники ТЦК мають здійснювати фото- та відеофіксацію процесу.

Який вигляд має повістка: обов’язкові пункти

Офіційний документ повинен містити наступну інформацію:

дані адресата (ПІБ, дата народження);

назва ТЦК, що видав документ;

мета виклику (уточнення даних, ВЛК, призов);

місце, дата та час, коли потрібно з’явитися;

підпис посадової особи та реєстраційний номер;

роз’яснення про наслідки неявки.

Чи можуть представники ТЦК бути в цивільному одязі

Військовослужбовці ТЦК, які входять до груп оповіщення, мають бути виключно у військовій формі з відповідними знаками розрізнення. У цивільному одязі можуть перебувати лише ті члени групи, які не є військовими, наприклад, представники місцевого самоврядування або керівники ОСББ.

Які документи мають пред’явити представники ТЦК

На вимогу громадянина уповноважені особи зобов’язані показати:

паспорт громадянина України; посвідчення офіцера або військовий квиток;

службове посвідчення;

посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, з печаткою та підписом керівника.

Коли повістка, надіслана поштою, вважається врученою

Документ вважається отриманим у таких випадках:

день фактичного отримання листа;

день відмітки про відмову від отримання;

день відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку вона повідомила ТЦК;

день відмітки про відсутність за зареєстрованим місцем проживання, якщо інша адреса не була надана.

Поважні причини неявки за повісткою

Якщо людина не може з’явитися вчасно, поважними причинами є хвороба, стихійне лихо, воєнні дії або смерть близького родича. Про це потрібно повідомити ТЦК протягом трьох днів з дати, вказаної в повістці, та надати підтверджуючі документи. Після усунення перешкод необхідно з’явитися до ТЦК протягом семи днів.

Раніше стало відомо про нові правила мобілізації: без черг і медкомісій, але з повним контролем.