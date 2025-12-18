Нові правила мобілізації: без черг і медкомісій, але з повним контролем

В Україні готують чергові зміни до правил мобілізації та військового обліку. Кабінет міністрів ухвалив постанову №1632, якою запустив експериментальний механізм автоматичного взяття на військовий облік усіх чоловіків з українським громадянством віком від 18 до 60 років. Новий порядок передбачає формування облікових даних без особистого звернення до ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії, інформує Завтра.UA.

Автоматичний військовий облік без ВЛК і без виклику до ТЦК

Згідно з постановою, на військовий облік братимуть чоловіків, які раніше не перебували на обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів. Процедура відбуватиметься без проходження військово-лікарської комісії та без особистої присутності.

Народний депутат Олександр Федієнко, узагальнивши положення документа, наголосив: «Людину ставлять на облік без медогляду — лише на підставі віку і факту відсутності попереднього обліку. Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно. Автоматичний облік стосуватиметься і тих, хто перебуває за кордоном».

У Порядку, затвердженому Кабміном, прямо зазначено, що він охоплює і громадян України, які перебувають за межами країни.

Навіщо держава запроваджує новий механізм

Метою експериментального проєкту уряд називає формування актуальної та повної бази даних для забезпечення національної безпеки та оборони України. Йдеться саме про військовий облік, а не автоматичну мобілізацію.

Звідки Міноборони отримає дані про всіх чоловіків

За інформацією Кабміну, взяття на військовий облік здійснюватиметься на підставі електронної взаємодії між:

Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Єдиним державним демографічним реєстром;

інформаційними системами Державної міграційної служби;

іншими державними інформаційно-комунікаційними реєстрами.

Адвокат Роман Сімутін не виключає, що до процесу може бути залучений і Державний реєстр актів цивільного стану.

«Інформацію про громадян ДРАЦСи почали оцифровувати ще на початку 2000-х років, тому дані про осіб віком 25+ точно є в електронному форматі», — пояснює юрист.

Він також зазначає, що за потреби держава технічно може отримати навіть дані про батьків конкретної особи.

Крім того, раніше нардеп Руслан Горбенко заявляв, що ТЦК можуть отримати доступ до баз Податкової служби, що суттєво розширить перелік військовозобов’язаних.

Які саме дані про чоловіків отримає Міноборони

Згідно з інформацією Кабміну, з державних реєстрів до системи військового обліку надходитимуть такі відомості:

відцифрований образ обличчя;

прізвище, ім’я та по батькові;

дата і місце народження;

стать;

місце проживання;

реквізити внутрішнього або закордонного паспорта;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (за наявності);

податковий номер або паспортні дані (для осіб, які відмовилися від РНОКПП з релігійних переконань);

інформація про оформлення документів для постійного проживання за кордоном або повернення в Україну.

ВЛК не потрібна: що кажуть юристи

Адвокат Роман Сімутін вважає відсутність обов’язкової ВЛК під час взяття на облік позитивною зміною.

«Це нормальна практика. У мирний час так само брали на військовий облік без проходження медкомісії», — пояснює він.

Юристи також наголошують: військовий облік і мобілізація — це різні юридичні процедури. Автоматичне внесення до реєстру не означає негайного призову чи направлення до ТЦК.

