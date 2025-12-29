Від дефіциту до конвеєра: очільник ГУР пояснив, чому Росія не припинить атаки

Військово-промисловий комплекс Росії досяг максимальних показників виробництва засобів повітряного терору. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному заявив, що агресор не лише виконує, а й часто перевиконує плани з виготовлення ракет та ударних безпілотників, інформує Завтра.UA. Це означає, що масовані атаки на українську інфраструктуру триватимуть і надалі.

Відновлення запасів та пік потужностей

За словами керівника ГУР, ситуація суттєво змінилася порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. Тоді Росія майже повністю вичерпала свої довоєнні запаси ракет. Протягом тривалого періоду — з 2023 року до квітня 2024 року — обстріли мали епізодичний характер, а дрони-камікадзе застосовувалися поштучно.

Проте зараз російська оборонна промисловість вийшла на пікові показники. Кирило Буданов наголосив, що темпи виробництва дозволяють ворогу підтримувати високу інтенсивність ударів, зокрема по енергетичному сектору України, що ми спостерігаємо з минулої осені.

Масштаби комбінованих атак

Підтвердженням слів очільника розвідки став масштабний обстріл, який відбувся 27 грудня. Тоді російська армія застосувала рекордну кількість засобів ураження, спрямувавши на об’єкти критичної інфраструктури загалом 559 повітряних цілей. Удар був комбінованим: ворог використовував безпілотники, а також ракети повітряного, морського та наземного базування. Така масованість свідчить про стабільну роботу конвеєрів на російських оборонних підприємствах.

Питання іноземної допомоги у виробництві

Окрему увагу Кирило Буданов приділив питанню залучення іноземних держав до процесу виготовлення озброєння. Попри активну співпрацю РФ з іншими режимами, очільник ГУР зазначив, що до безпосереднього виробництва ракет та дронів, які зараз випускаються російським ВПК, Іран та Північна Корея відношення не мають. Росія покладається на власні промислові потужності, які на даний момент працюють на максимумі.

