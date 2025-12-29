Європа вимагає від Росії реальних кроків до миру

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським після їхніх переговорів у Флориді. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Італії, інформує Завтра.UA.

Розмова була присвячена поточному стану мирного процесу щодо України та подальшим крокам для досягнення справедливого й міцного миру.

Позиції Зеленського і Трампа: що обговорювали

Під час розмови європейські політики заслухали позиції Володимира Зеленського та Дональда Трампа щодо результатів їхньої зустрічі, яка відбулася 28 грудня у Флориді. Сторони обмінялися оцінками перспектив мирного врегулювання та обговорили напрацювання щодо гарантій безпеки для України.

Окрему увагу було приділено питанням, які залишаються відкритими й потребують подальших консультацій між партнерами.

Мелоні наголосила на єдності партнерів

Прем’єр-міністерка Італії підкреслила важливість збереження згуртованості між США, Європою та Україною в момент, коли переговорний процес демонструє ознаки прогресу. За її словами, максимальна узгодженість позицій є критичною для захисту ключових інтересів України та її партнерів.

Ключова вимога: відповідальність Росії

За підсумками обговорення сторони дійшли спільної позиції, що саме Росія має продемонструвати почуття відповідальності та відкритість до переговорів. Йдеться про підтвердження реальної готовності Кремля до припинення бойових дій, а не лише декларативні заяви.

Європейські лідери наголосили, що без таких кроків з боку РФ подальший прогрес у мирному процесі буде неможливим.

Що далі: Донбас, гарантії безпеки і мирна угода

Серед ключових питань, які залишаються предметом обговорення, — ситуація на Донбасі, система гарантій безпеки для України та загальна архітектура майбутньої мирної угоди. Після зустрічі у Флориді Зеленський і Трамп також провели консультації з європейськими партнерами, зокрема з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Брюсселі заявили про наявність прогресу на спільних переговорах та готовність Європи й надалі координувати дії зі США та Україною.

