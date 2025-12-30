20 пунктів під загрозою: що заважає Трампу та Зеленському домовитися з Кремлем

Дональд Трамп, наполягаючи на швидкому просуванні переговорів між Україною та Росією, змушений рахуватися зі складними обставинами. Хоча діалог під керівництвом США демонструє певний прогрес, на шляху до завершення війни залишаються фундаментальні перепони, зокрема питання безпекових гарантій для запобігання майбутній агресії Кремля, інформує Завтра.UA.

Згідно з матеріалом The New York Times, нещодавня зустріч Трампа та Володимира Зеленського в Мар-а-Лаго підкреслила глибину цих розбіжностей. Поки лідери обговорювали деталі плану, російська сторона в особі Сергія Лаврова вже встигла висунути ультиматуми, назвавши європейські війська в Україні законною ціллю.

Три ключові виклики мирного процесу

Видання виділяє три основні проблеми, які ставлять під загрозу успіх ініціативи:

Відсутність поступок з боку Росії

На сьогодні всі дискусії зосереджені на компромісах, на які може піти Київ, та пропозиціях від Вашингтона. Водночас Володимир Путін не демонструє готовності відступати від своїх вимог, що включають контроль над захопленими територіями та фактичну капітуляцію України.

Складність створення механізмів безпеки

Розробка довгострокового плану безпеки залишається найскладнішим етапом. План передбачає створення демілітаризованої зони та присутність європейських сил для моніторингу, проте Москва категорично відкидає такий сценарій. Питання про те, хто і як гарантуватиме захист України від нового вторгнення, залишається відкритим.

Внутрішньополітичний тиск у США

Трампу доведеться переконувати власних виборців та політичних соратників у необхідності надання Україні жорстких військових гарантій, схожих на статтю 5 НАТО. Це суперечить попередній риториці багатьох його прибічників, що створює додаткове напруження всередині Сполучених Штатів.

Перспективи та поточний стан справ

Попри те, що Трамп визнав складність процесу (раніше він сподівався на швидке рішення до свят), експерти називають нинішню ініціативу найбільш детальною за весь час повномасштабної війни. План із 20 пунктів охоплює складні питання, включаючи долю окупованих регіонів та статус Запорізької АЕС.

Хоча офіційні сторони можуть заперечувати наявність остаточних домовленостей, контури майбутнього рішення вже починають формуватися. Навіть такий нестабільний прогрес став можливим лише завдяки початку прямого діалогу між ключовими гравцями.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що вимоги Росії шокують Захід: йдеться не лише про території України.