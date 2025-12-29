Вимоги Росії шокують Захід: йдеться не лише про території України

Цілі Кремля у війні проти України виходять за межі територіальних претензій і включають вимоги щодо перегляду системи безпеки в Європі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Завтра.UA.

Росія вимагає змін у безпековій архітектурі Європи

Аналітики ISW зазначають, що Кремль висуває не лише територіальні претензії, а й ширші політичні та військові вимоги до України, НАТО та Заходу загалом. Зокрема, Росія прагне обмеження впливу НАТО та перегляду всієї системи безпеки в Європі, що виходить далеко за рамки українського питання.

Кремль відкидає західні гарантії безпеки для України

В ISW звертають увагу, що останні заяви російського керівництва суперечать низці позицій, які експрезидент США Дональд Трамп раніше називав можливими основами для завершення війни.

«Кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, запропоновані Європою. Представники Росії також наполягають на включенні до будь-якої мирної угоди вимог щодо припинення розширення НАТО та відведення його кордонів», — йдеться у звіті ISW.

Мир без поступок Заходу Росію не влаштує

Аналітики наголошують: будь-яка мирна угода, яка не враховує ширших вимог Кремля щодо НАТО та європейської безпеки, не буде прийнятною для Росії. Відповідно, такий формат домовленостей навряд чи забезпечить тривалий мир або призведе до нормалізації відносин РФ із Європою чи США.

Європа готується до можливої війни з НАТО

На тлі повномасштабної війни проти України європейські країни дедалі активніше готуються до потенційної нової агресії з боку Росії. Держави переглядають оборонні стратегії, модернізують армії та збільшують військові бюджети.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт заявив, що з огляду на темпи переозброєння Росія може стати реальною загрозою для Європи вже протягом п’яти років.

У Берліні називають можливі строки атаки РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також не виключає сценарію прямої атаки Росії на одну з країн НАТО. За його словами, після відновлення військового потенціалу, втраченого у війні проти України, РФ може бути готовою до такої агресії вже у 2029 році.

Нагадаймо, раніше Макрон заявив, що уже в січні стане відомо, хто і чим гарантуватиме безпеку України.