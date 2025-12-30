Мета — не блекаут: навіщо Росія насправді бʼє по українських енергообʼєктах

За останні чотири місяці російська армія здійснила масштабну серію атак на енергетичну інфраструктуру України. За офіційними даними, було зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережі та близько 440 влучань безпосередньо по обʼєктах генерації та розподілу енергії. Попри критичні пошкодження, експерти та урядовці зазначають, що стратегія ворога полягає не лише у створенні технічних проблем, інформує Завтра.UA.

Психологічний тиск як головна зброя

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes пояснив, що головна мета російських атак — не просто занурити країну в темряву. На думку посадовця, окупанти прагнуть чинити психологічний тиск на цивільне населення. Росіяни використовують обстріли як інструмент для поширення паніки та намагаються зламати волю українців до опору.

Стратегія на виснаження та розділення суспільства

За словами представника міністерства, критичне значення має поєднання відсутності світла та тепла, особливо в зимовий період. Метою цієї кампанії є спроба розділити суспільство та деморалізувати людей. Саме тому зараз під прицілом опинилися не лише великі електростанції, а й локальні системи теплопостачання у містах. Агресор намагається порушити цілісність всієї системи, що створює особливі труднощі з постачанням енергії на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережної України.

Терміни відновлення системи

Артем Некрасов також окреслив перспективи повернення до нормального життя. Він наголосив, що енергетики готові оперативно стабілізувати ситуацію. У разі повної зупинки обстрілів енергетичної інфраструктури, Україні знадобиться близько двох місяців, щоб відновити стабільну роботу мережі та повністю відмовитися від графіків відключень.

