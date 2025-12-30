Зимовий сценарій Кремля: куди саме ворог спрямує основний удар

Окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на півдні України, зосередивши увагу на стратегічних населених пунктах. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про наміри російських загарбників взяти під контроль селище Степногірське. Про це пише ZN.UA, інформує Завтра.UA.

Тактика загарбників та ситуація навколо Степногірська

За словами Владислава Волошина, на південному напрямку фронту спостерігається значна активізація ворожих сил. Основною метою окупантів у Запорізькій області наразі є захоплення Степногірська. Для досягнення цієї цілі загарбники використовують тактику постійних спроб проникнення невеликими піхотними групами.

Ворог намагається просуватися через ключові дороги, що ведуть до селища. Водночас українські захисники проводять постійні заходи з виявлення та ліквідації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, стримуючи натиск супротивника. Крім Степногірська, напружена обстановка зберігається в районах Плавнів та Приморського, які залишаються важливими точками бойових зіткнень.

Підготовка до наступу біля Оріхова та зимові операції

Окрім наявних точок напруги, розвідка зафіксувала підготовку російських військ до наступу поблизу Оріхова. Повідомляється, що окупанти вже перекинули штурмові підрозділи безпосередньо на передову лінію. Це свідчить про можливість початку активних бойових дій на цій ділянці фронту у найближчий час.

Також військовий речник зазначив, що російські військові готуються до ведення операцій у зимових умовах. Зокрема, особовий склад забезпечують зимовим камуфляжем та відповідним оснащенням для ведення бойових дій у холодну пору року.

Нагадаймо, раніше стало відомо про вимоги Росії шокують Захід: йдеться не лише про території України.