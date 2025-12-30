Німеччина кидає Україну напризволяще: експорт зброї впав майже вдесятеро

За даними Міністерства економіки Німеччини, обсяг схвалених дозволів на експорт озброєнь до України продемонстрував стрімке падіння. У 2025 році сума експортних ліцензій склала 1,14 мільярда євро, що значно менше порівняно з 8,15 мільярда євро за аналогічний період минулого року. Про це пише Euractiv. Це скорочення відбувається на тлі загального зниження обсягів німецького військового експорту, який цьогоріч склав 8,4 мільярда євро проти 12,15 мільярда у 2024 році, інформує Завтра.UA.

Зміна стратегії та довгострокові проекти

Попри суттєве падіння цифр, Берлін продовжує вважати себе одним із головних донорів Києва. Представники міністерства пояснюють таку динаміку зміною підходів до надання допомоги.

По-перше, значна частина поточної підтримки базується на ліцензіях, які були видані та оформлені ще минулого року.

По-друге, Німеччина переходить до реалізації довгострокових проектів, результати яких не відображаються миттєво у річній статистиці експорту.

Окрім того, важливим фактором є трансформація оборонного сектору самої України. У німецькому уряді зазначають, що українська сторона дедалі більше інвестує у розвиток власного виробництва озброєнь, що поступово змінює структуру зовнішніх закупівель.

Військова допомога поза межами прямого експорту

Важливо розрізняти суму експортних дозволів та загальний обсяг військової допомоги. Показник у 1,14 мільярда євро охоплює лише прямі продажі зброї та техніки німецького виробництва. Водночас загальна підтримка України з боку Німеччини становить близько 9 мільярдів євро. Ця сума включає прямі закупівлі обладнання, поставки техніки іноземного виробництва, зокрема США, та фінансову підтримку.

Додатковим інструментом стабільності має стати схвалена лідерами ЄС позика у розмірі 90 мільярдів євро, яка призначена для закриття фінансових та військових потреб України протягом наступних двох років.

Інші напрямки німецького експорту

На фоні зменшення поставок до України новим ключовим партнером Німеччини стала Норвегія, куди експортували техніки на 1,31 мільярда євро, переважно танків та підводних човнів. Також зафіксовано зростання експорту до Туреччини, зокрема завдяки угоді про продаж винищувачів Eurofighter.

Така вибірковість уряду викликає дискусії всередині країни. Зокрема, опозиційні політики критикують стратегічне використання експорту, вказуючи на те, що підтримка союзників іноді ставиться вище за питання дотримання прав людини в країнах-отримувачах.

