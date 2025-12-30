Палива немає, але ви тримайтеся: дефіцит у 57 регіонах змусив РФ продовжити заборону експорту

Уряд РФ офіційно оголосив про чергове продовження обмежень на постачання пального за кордон. Згідно з новим рішенням, заборона на експорт бензину діятиме ще два місяці — до кінця лютого 2026 року. Як повідомляє The Moscow Times, цей крок пояснюють необхідністю підтримки стабільності на внутрішньому ринку, який продовжує відчувати дефіцит, інформує Завтра.UA.

Обмеження для нафтопродуктів та дизеля

Нові заходи стосуються всіх категорій експортерів, включно з безпосередніми виробниками пального. Окрім бензину, до кінця лютого 2026 року продовжено заборону на вивезення суднового палива, дизеля та інших газойлів. Зокрема тих, що були придбані на біржових торгах. Варто зазначити, що для виробників дизельного палива зробили виняток — на них пряма заборона на вивезення цього виду ресурсу поки не поширюється.

Хронологія паливної кризи в Росії

Перші обмеження були запроваджені ще наприкінці липня через критичну нестачу пального у десятках регіонів та рекордні ціни на біржах. Спочатку санкції стосувалися лише дрібних заводів та трейдерів, проте згодом їх кілька разів посилювали та продовжували: спочатку до кінця вересня 2025 року, потім до кінця грудня, і нарешті — до весни 2026 року.

Вплив українських ударів на нафтопереробну галузь

Головною причиною загострення ситуації експерти називають систематичні атаки українських Сил оборони на об’єкти енергетичної інфраструктури РФ. Протягом 2025 року було зафіксовано понад 140 атак на російські НПЗ та нафтобази, що на 51% більше, ніж у попередньому році.

Тільки з початку серпня було уражено понад 20 великих заводів, що призвело до часткової або повної зупинки їхньої роботи. Зокрема, у ніч проти 28 грудня дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області, спричинивши масштабну пожежу.

Наслідки для російських регіонів та імпорт палива

Через удари з дефіцитом бензину зіткнулися жителі 57 регіонів Росії, а в окремих суб’єктах влада була змушена запровадити нормований продаж палива в одні руки. Щоб уникнути повного колапсу, Росія почала масово закуповувати бензин у Білорусі, обсяги постачання з якої зросли у 47 разів порівняно з минулим роком. Також розпочато імпорт пального з Китаю та країн Азії.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, наслідки українських атак відчуватимуться довготривало: зниження обсягів переробки нафти в РФ триватиме щонайменше до середини 2026 року.

Нагадаймо, раніше стало відомо про чорне Різдво в Темрюку та Оренбурзі: спецпризначенці СБУ перекрили нафтогазовий кран росії.