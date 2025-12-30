Україна стала абсолютним лідером Європи за обсягами виробництва двох агрокультур

Україна офіційно завершила збір врожаю у 2025 році. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних культур, інформує Завтра.UA. Очікується, що після повного завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових сягне позначки близько 60 млн тонн.

Лідерство у вирощуванні кукурудзи та соняшнику

Згідно з офіційними даними, Україна стала безумовним лідером на європейському просторі за обсягами вирощування двох стратегічних культур. У 2025 році українські аграрії зібрали 23,5 млн тонн кукурудзи. Для порівняння, загальний обсяг виробництва цієї культури в усіх країнах Європейського Союзу разом становить 57 млн тонн.

Схожу ситуацію фіксують і в сегменті соняшнику. Україна утримує перше місце з показником у 9 млн тонн, випереджаючи сукупний результат країн ЄС, який склав 8,5 млн тонн.

Місце України серед найбільших виробників зерна

За загальними обсягами виробництва зернових культур Україна наразі посідає друге місце серед країн ЄС. Лідером залишається Франція з показником 63,1 млн тонн. При цьому Україна випередила Німеччину, яка зібрала 45,2 млн тонн, та Польщу з результатом у 36,5 млн тонн.

Потенціал підвищення врожайності

Середня врожайність зернових в Україні у 2025 році склала 5,08 тонн/га. Це на 14% нижче за середній показник у країнах Євросоюзу, що ставить Україну на 18-те місце серед 27 держав блоку.

У профільному міністерстві підкреслюють, що провідні виробники, такі як Франція та Німеччина, демонструють врожайність на 42–48% вищу за українську. Оскільки виробництво в цих країнах зосереджене на схожих агрокліматичних широтах, такий розрив не пов’язаний із кліматом. Це вказує на значний потенціал України для зростання за рахунок інвестицій, впровадження сучасних технологій та покращення доступу до фінансування.

Співпраця з Європейським Союзом

Нагадаємо, що 14 жовтня Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції. Це рішення покликане зміцнити позиції українських виробників на європейському ринку.

Нагадаймо, раніше стало відомо про корупційний «врожай»: шахраї обікрали 23 українців на мільйони під виглядом агроінвестицій.