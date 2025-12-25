Псевдоволонтер на мільйон: викрито киянина, що наживався на закупівлі дронів для ЗСУ

Черговий прояв цинічного збагачення на оборонних потребах держави викрили у столиці. Прокурори Солом’янської окружної прокуратури повідомили про підозру 35-річному киянину, який під виглядом закупівлі безпілотників для фронту привласнив кошти в особливо великих розмірах. Махінації в умовах воєнного стану та повторне вчинення злочину стали підставою для кваліфікації дій фігуранта за статтею про шахрайство, інформує Завтра.UA.

Довіра через маніпуляції та підставне ім’я

Для реалізації схеми підозрюваний інтегрувався у волонтерське середовище та спільноти благодійників. Використовуючи ім’я свого брата, він видавав себе за надійного посередника, здатного постачати дрони з-за кордону за вигідними цінами. Щоб завоювати авторитет і отримати рекомендації, зловмисник спочатку справді виконав кілька замовлень, доставивши дрони з Європи.

Зникнення з грошима на потреби фронту

Закріпивши репутацію, у вересні 2023 року чоловік отримав від чергового замовника 30 тисяч доларів США. Оплата здійснювалася частинами: готівкою та на криптогаманець. За ці кошти він зобов’язався протягом тижня поставити шість квадрокоптерів Mavik 3t. Проте після отримання фінансів підозрюваний перестав виконувати зобов’язання, а дрони замовник не отримав до сьогодні.

Маски для конспірації та рецидив

Під час обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили засоби конспірації, зокрема маски, а також списки інших замовників. Це дає підстави вважати, що постраждалих від дій псевдоволонтера може бути значно більше.

Слідство встановило, що затриманий вже має судимість за аналогічні злочини. У 2017 році його засудили до п’яти з половиною років позбавлення волі за привласнення понад 200 тисяч доларів США під приводом продажу дешевих смартфонів.

Запобіжний захід та відповідальність

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд визначив можливість внесення застави у розмірі 1 097 058 гривень. Зловмисника взяли під варту безпосередньо в залі суду. Тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, які потерпіли від цієї корупційної схеми.

