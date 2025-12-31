Новий рівень підтримки: сусідня країна інвестує 50 мільйонів євро в українську оборону

Уряд Румунії офіційно приєднався до ініціативи Сполучених Штатів та НАТО під назвою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). У межах цього механізму країна спрямує 50 мільйонів євро на зміцнення оборонного потенціалу України. Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Завтра.UA.

Зміцнення регіональної безпеки та стратегічне партнерство

За словами Оани Цою, участь Румунії у механізмі PURL під керівництвом США є прямим внеском у стабільність регіону. Вона підкреслила, що це рішення повністю відповідає зобов’язанням країни в межах НАТО та стратегічному партнерству з Вашингтоном. Міністерка зазначила, що такий внесок сприятиме досягненню тривалого миру через посилення військових можливостей України.

Новий імпульс дипломатичним зусиллям

Очільниця МЗС зауважила, що нещодавні переговори у США за участю президента Дональда Трампа, європейських лідерів та президента Володимира Зеленського дали новий поштовх процесу встановлення справедливого миру. Румунія продовжує підтримувати спільний дипломатичний діалог, спрямований на створення надійних гарантій безпеки як для української держави, так і для всього європейського регіону.

Міжнародна підтримка програми PURL

Румунія стала черговою країною, яка підтримала цей фінансовий механізм. Раніше, 3 грудня, про масштабну допомогу оголосила Норвегія. Норвезький уряд вирішив спрямувати 500 мільйонів доларів на програму PURL, кошти з якої будуть використані для фінансування поставок американського озброєння для Збройних Сил України.

