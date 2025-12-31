Одеса у вогні та темряві: окупанти влаштували масований обстріл цивільних у передсвяткову ніч

Російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та область У ніч проти середи, 31 грудня. Внаслідок ворожих дій зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури та житлового сектору, інформує Завтра.UA.

Постраждалі та руйнування у житлових районах

За повідомленням голови Одеської МВА Сергія Лисака та очільника ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали четверо людей. Серед поранених троє дітей: семимісячне немовля, 8-річна дівчинка та 14-річний хлопець. Стан дітей оцінюється як середньої тяжкості. Також постраждав 42-річний чоловік, він перебуває у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир, в іншому зафіксовано влучання без подальшої детонації. Окрім житлового сектору, в одному з населених пунктів області через атаку спалахнули склади логістичної компанії.

Критична ситуація з комунікаціями

Через російські удари в частині Одеси зникло електро-, водо- та теплопостачання. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків, проте атака тривала протягом ночі, що змушувало мешканців перебувати в укриттях.

Напередодні президент Володимир Зеленський зазначав, що ворог намагається інфраструктурно відрізати Одеську область від решти території України. За словами глави держави, ціллю росіян є портова інфраструктура та економічні можливості країни, зокрема морський експортний коридор.

Обстріли інших регіонів

Окрім Одещини, під ударом опинилася Київська область. Зокрема, у Білій Церкві ворожий безпілотник пошкодив багатоповерховий будинок. Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, у будівлі вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверхи. Інформація про постраждалих у цьому місті наразі не надходила.

