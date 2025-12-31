План окупації на 2026 рік: Путін наказав захопити три області України

Під час наради з військовим керівництвом Володимир Путін офіційно озвучив наказ щодо подальшої окупації Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Попри заклики до миру з боку західної спільноти, російський лідер наполягає на поетапному захопленні українських територій. Згідно з повідомленнями пропагандистських медіа РФ, диктатор планує не лише утримувати наявні позиції, а й значно розширити зону контролю в межах цих трьох регіонів, інформує Завтра.UA.

Наказ про захоплення трьох регіонів України

Під час засідання Путін наголосив, що російська армія має продовжувати рух для повного взяття під контроль територій, які РФ намагається анексувати. Диктатор прямо заявив, що виконання завдань щодо захоплення Донецької, Херсонської та Запорізької областей триває, а окупаційні війська нібито змушують українські сили відступати. Ці слова вкотре підкреслюють, що будь-які розмови про дипломатичне врегулювання використовуються Кремлем лише як прикриття для підготовки нових атак.

Пріоритетні напрямки та вигадані успіхи на фронті

Окрему увагу російський диктатор приділив ситуації на Донбасі, марячи повним захопленням регіону. Зокрема, він озвучив плани щодо просування на напрямках Сіверська, Слов’янська та Краматорська. Путін також заявив про нібито успішний прорив української оборони угрупованням Восток, яке нібито рухається в бік Запоріжжя. Окрім цього, він стверджував, що українські підрозділи біля річки Оскол поступово втрачають боєздатність, та вимагав від своїх генералів посилити тиск у районі Куп’янська.

Розширення смуги безпеки та плани на майбутнє

Окрім наступальних операцій у трьох областях, Путін торкнувся питання безпеки російського прикордоння. Він доручив військовому керівництву продовжувати роботу над створенням так званої смуги безпеки вздовж кордону. За планами диктатора, це розширення має тривати і у 2026 році. Таким чином Кремль демонструє налаштованість на довготривалу війну та відсутність реальних намірів припиняти агресію проти України в найближчі роки.

Раніше стало відомо, навіщо Росія насправді бʼє по українських енергообʼєктах.