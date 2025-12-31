Україна під ракетами, Європа під прицілом: Мерц розкрив справжні цілі Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із важливою заявою щодо безпекової ситуації в регіоні. Він наголосив, що російська агресія в Україні не є локальним конфліктом, а безпосередньо загрожує свободі та стабільності всіх європейських країн, включно з Німеччиною. Про це повідомляє DW, інформує Завтра.UA.

Загроза європейській безпеці

За словами канцлера, війна в Україні — це не далека подія, яка не стосується німців. Він підкреслив, що дедалі очевиднішим стає той факт, що російське вторгнення було і залишається частиною ширшого плану, спрямованого проти всієї Європи. Мерц зазначив, що Росія продовжує свою агресію з невблаганною жорстокістю, змушуючи українців уже четвертий рік поспіль зустрічати свята в умовах постійних обстрілів та відсутності електроенергії.

Гібридні атаки на Німеччину

Канцлер звернув увагу на те, що вплив агресивної політики РФ відчувається безпосередньо всередині Німеччини. Він повідомив, що країна щодня піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам. Крім того, Мерц вказав на використання стратегічної залежності від сировини як політичного важеля проти інтересів Німеччини, що створює додатковий тиск на економіку та суспільство.

Зміцнення обороноздатності та мир через силу

Окрему увагу в промові було приділено питанням національної безпеки та модернізації армії. Фрідріх Мерц згадував про зростання витрат на оборону та впровадження нової системи призову. Він запевнив громадян, що влада дбає про їхню безпеку, попри загальну невизначеність у світі.

За словами канцлера, для збереження миру Німеччина має підвищити свою здатність до стримування. Основною метою такої політики є створення надійної системи захисту, яка б унеможливила напад на країну в майбутньому. Як резюмував політик, держава хоче мати можливість захистити себе саме для того, щоб ніколи не виникло необхідності робити це на практиці.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Німеччина кидає Україну напризволяще: експорт зброї впав майже вдесятеро.