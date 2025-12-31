Від безкоштовних обідів до дешевого роумінгу: 10 головних змін 2026 року

Новий 2026 рік принесе українцям довгоочікуване відчуття змін та підтримки, на яке країна чекала понад два роки. Це час, коли цифри в платіжках та на банківських рахунках нарешті почнуть зростати, а держава простягне руку допомоги молодим батькам, вчителям та тим, хто повернувся з полону. Від безкоштовних обідів для школярів до єдиного цифрового та мобільного простору з Європою — Україна впевнено крокує до нових стандартів життя, де кожен громадянин відчує реальну турботу та нові можливості для своєї родини. Що зміниться в січні 2026 розповідає Завтра.UA.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум — це ключові показники, до яких прив’язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Протягом 2025 року вони залишалися незмінними. Однак відповідно до запланованих параметрів нового бюджету ці показники зростуть з січня 2026 року:

мінімальна зарплата в 2026 році — зросте з 8 000 до 8 647 грн; загальний прожитковий мінімум в 2026 — зросте з 2 920 до 3 209 грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб — зросте з 3 028 до 3 328 грн; прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — зросте з 2 361 до 2 595 грн; прожитковий мінімум для дітей до 6 років — з 2 563 до 2 817 грн; прожитковий мінімум для дітей 6-18 років — з 3 196 до 3 512 грн.

Мінімальна пенсія

У зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні. Вона збільшиться на 234 гривні — з 2 361 до 2 595 грн.

Нові вимоги до трудового стажу для виходу на пенсію

2026-й рік стане новим етапом пенсійної реформи. З 1 січня буде підвищено вимоги до страхового стажу:

щоб вийти на пенсію в 60 років — від 33 років страхового стажу; щоб вийти на пенсію в 63 роки — від 23 до 32 років стажу; щоб вийти на пенсію в 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Якщо у людини менше ніж 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. Місяць стажу наразі можна докупити за 1 902 грн.

Підвищення зарплат вчителям та іншим освітянам

З 1 січня 2026 року зарплати освітянам підвищать на 30%. А з 1 вересня 2026 року вони виростуть ще на 20%. Це стосується працівників закладів загальної середньої, вищої, дошкільної, позашкільної та професійної освіти.

Також педагоги у школах продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах: 2 000 грн для всіх та 4 000 грн для тих, хто працює очно на прифронтових територіях.

50 тис. грн при народженні дитини та нові виплати

З 1 січня 2026 року почне діяти новий закон про підтримку родин з дітьми:

Допомога при народженні: одноразова виплата 50 тис. грн на кожну дитину. Догляд до 1 року: 7 тис. грн на місяць. єЯсла: 8 тис. грн на місяць на оплату дитсадка чи гуртків для дітей від 1 до 3 років. Для непрацездатних жінок: 7 000 грн одноразово за 70 днів до пологів. Пакунок школяра: 5 тис. грн для учнів першого класу на приладдя та одяг.

Допомога для цивільних, звільнених з полону

Звільнені з російського полону цивільні українці отримуватимуть разову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Окрім грошей, вони забезпечуватимуться речами першої необхідності та безкоштовною медичною і правничою допомогою.

Збільшення виплат за державні нагороди

Через зростання прожиткового мінімуму збільшаться виплати для нагороджених осіб. Герої України з орденом Золота Зірка отримають разову виплату 166,4 тис. грн. Щомісячні виплати складуть від 8 тис. до 24 тис. грн залежно від нагороди.

Гроші на скринінг здоров’я 40+

Запрацює програма раннього виявлення захворювань. Українці віком від 40 років отримають у Дії запрошення на обстеження та 2 000 грн на Дія.Картку, які можна витратити на медичну перевірку (серцево-судинні хвороби, діабет тощо).

Роумінг як вдома в ЄС

Україна остаточно приєднується до єдиної роумінгової системи ЄС. Українці в Євросоюзі зможуть користуватися дзвінками та інтернетом за тарифами свого українського оператора без жодних доплат.

Підвищення акцизів та податкові зміни

З 1 січня зростуть акцизи на пальне, що може спричинити подорожчання бензину та дизелю на 1,5–3 грн за літр. Також через підвищення мінімалки зростуть податки для ФОП. Мінімальний ЄСВ становитиме 1 902,34 грн на місяць, а військовий збір для 1 та 2 груп — 864,7 грн.

Індексація пенсій у березні

У березні 2026 року відбудеться планова індексація. За попередніми прогнозами, виплати можуть зрости на 14–15% залежно від рівня інфляції та темпів росту зарплат.

Новації вступної кампанії 2026

Базова модель НМТ з чотирьох предметів зберігається. Проте планується зменшити кількість заяв з 15 до 12 та підвищити порогові бали з української мови та історії України.

Безкоштовне харчування для всіх школярів

З вересня 2026 року програма безкоштовного харчування розшириться на учнів усіх класів (1–11) по всій країні. На це в бюджеті закладено 14,4 млрд грн.

Нові контракти для військовослужбовців

Очікується впровадження контрактів із чіткими термінами служби (від 1 до 5 років) та збільшенням грошового забезпечення у три рази. Також передбачається 12-місячна відстрочка після завершення дворічного контракту.

