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Депутат Яременко втік від Мар’яни Безуглої?

Бажання Богдана Яременка піти з комітету з питань зовнішньої «збіглось» із приходом до нього Мар’яни Безуглої колаж: glavcom.ua Колишній голова залишає «міжнародний» комітет Верховної Ради […]

Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою

  • 13 Грудня, 2024
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Сирський висловив щиру вдячність своєму колезі та всьому литовському народові за допомогу в боротьбі за незалежність та свободу України фото: головнокомандувач ЗС України Раймундас Вайкшнорас […]