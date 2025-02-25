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РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела

  • 13 Лютого, 2025
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фото: facebook.com/petroporoshenko Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти експрезидента, депутата Петра Порошенка. Про це «Главкому» повідомили власні джерела.  Рішення ухвалено на засіданні […]

Григорий Козловский - почетный президент ФК "Рух"(Львов)

Григорий Козловский и «Рух» помогают восстанавливать сердца украинских воинов

Известный львовский меценат Григорий Козловский, основатель футбольного клуба «Рух» и спортивно-оздоровительного комплекса Emily Resort, вместе со своей командой продолжает поддерживать украинских защитников. На этот раз […]