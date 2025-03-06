США зустрінеться з делегацією України — деталі

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Склала мандат, аби рятувати сина у полоні. Історія депутатки, яку не випускали за кордон
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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