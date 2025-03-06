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Зеленський нагородив фахівців Державної спеціальної служби транспорту
Робота працівників спеціальної служби транспорту впливає на шляхи постачання, розмінування, необхідне будівництво й охорону важливих об’єктів України фото: president.gov.ua/Офіс президента День Державної спеціальної служби транспорту […]
Квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. Ексрадник президента розказав, хто запровадив традицію
- Микола Завтрогляд
- 23 Листопада, 2024
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Спершу покладання квітів відбувалося до пам’ятного знаку на Михайлівській площі, а невдовзі, коли звели меморіал жертв Голодомору, – до цього меморіалу фото з відкритих джерел […]
Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Олександр Міщенко став новим заступником очільника МЗС фото: Вікіпедія Сьогодні, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету […]