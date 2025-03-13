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Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ

Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував фото: УНІАН Після підписання відповідної заяви Мехеда […]

Зеленський заявив, що цього тижня представники команди Трампа відвідають Київ

  • 10 Лютого, 2025
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фото: president.gov.ua Зеленський: Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, […]