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Зеленський: Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас
Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України» фото: Офіс президента України Президент відповів, чи готовий Київ до […]
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
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Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував фото: УНІАН Після підписання відповідної заяви Мехеда […]
Зеленський заявив, що цього тижня представники команди Трампа відвідають Київ
фото: president.gov.ua Зеленський: Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, […]