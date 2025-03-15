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Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та […]
Чи принесе перемога Трампа мир Україні: ексміністр Кулеба зробив невтішний прогноз
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
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Щоб не виглядати слабким, Дональд Трамп буде змушений відновити допомогу Україні фото з відкритих джерел Обраному президенту США буде складно переконати Путіна зупинити агресію Попри […]