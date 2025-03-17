Мирні переговори з РФ — Сибіга озвучив червоні лінії України

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Зеленський візьме участь у Давоському форумі: названо дату
Очікується, що президент України має прибути у Давос 21 січня фото з відкритих джерел У заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу Президент України […]
МЗС України прокоментувало домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом
фото з відкритих джерел (ілюстративне) МЗС: Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям Україна вітає досягнення принципової домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом щодо стабілізації в […]
у РФ спростували готовність до перемир’я — деталі
- Микола Завтрогляд
- 11 Березня, 2025
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