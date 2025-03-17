Мирні переговори з РФ — Сибіга озвучив червоні лінії України

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МЗС України прокоментувало домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом

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