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Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО

Західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхгю зброю і готові переймати досвід українських вояків фото: Міністерство оборони України На думку Зеленського, українські захисники під […]

Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому

Із листопада підготовка мобілізованих у навчальних центрах триває не один місяць, як раніше, а півтора фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ У навчальних […]

Зеленський повідомив, коли підпише закон про державний бюджет на 2025 рік

Зеленський прокоментував свою зустріч із Шмигалем фото: ОП Президент провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем Завтра, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підпише закон […]