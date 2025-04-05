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Зеленський відповів, як Україна може посилити країни НАТО
- Микола Завтрогляд
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Західні країни задоволені тим, як Україна застосовує їхгю зброю і готові переймати досвід українських вояків фото: Міністерство оборони України На думку Зеленського, українські захисники під […]
Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
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Із листопада підготовка мобілізованих у навчальних центрах триває не один місяць, як раніше, а півтора фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ У навчальних […]
Зеленський повідомив, коли підпише закон про державний бюджет на 2025 рік
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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Зеленський прокоментував свою зустріч із Шмигалем фото: ОП Президент провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем Завтра, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підпише закон […]