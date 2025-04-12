Пов'язані новини

Дмитро Нєвєдров

У керівника СБУ Дніпропетровської області Дмитра Нєвєдрова знайшли звʼязки з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною, – ЗМІ

Новий керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров нібито є фігурантом гучних скандалів та тягне за собою шлейф колишнього очільника СБУ Івана Баканова. Про це йдеться у […]

Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі

  • 10 Грудня, 2024
  • 0

Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних фото з відкритих джерел Військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни Кабінет […]