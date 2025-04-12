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У керівника СБУ Дніпропетровської області Дмитра Нєвєдрова знайшли звʼязки з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною, – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Новий керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров нібито є фігурантом гучних скандалів та тягне за собою шлейф колишнього очільника СБУ Івана Баканова. Про це йдеться у […]
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