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Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського

Зеленський розповів про вітчизняні ракети фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Зеленський анонсував виробництво вітчизняних морських дронів Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. […]